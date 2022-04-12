Prof. Dr. Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Beyaz'ın vefat haberini oğlu Oğuzhan Beyaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

''CANIMIN BİR PARÇASI GİTTİ''



Oğuzhan Beyaz, Twitter'dan, ''Canımın bir parçası gitti. Sevgili babam Prof. Dr. Zekeriya Beyaz'ı kaybettik. Yarın Esenler Merkez Camii'nde öğle namazının ardından Topkapı Kozlu Mezarlığı'nda veda edeceğiz'' paylaşımını yaptı.

Beyaz, İstanbul'da özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde aspirasyon pnömonisi nedeniyle 18 Mart'ta tedavi altına alınmıştı.

Alzheimer hastası da olan Beyaz, kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Zekeriya Beyaz için yarın Esenler Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Beyaz'ın cenazesi Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

PROF. DR. ZEKERİYA BEYAZ KİMDİR?



İmam, vaiz ve yazar da olan Zekeriya Beyaz, 1 Mart 1938 yılında Gaziantep'te dünyaya geldi.



5 çocuğu olan Beyaz, ortaokulu Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi'nde okudu, 1972 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.

İlk memurluk görevine 1963 yılında başlayan Zekeriya Beyaz, Nizip Ulu Camii’nde İmam Hatip olarak görev yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 14 yıl boyunca imam-hatiplik, vaizlik ve müftülük yapan Beyaz, 3 Mart 1977’de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa etti.

İstifasının ardından yazarlık ve köşe yazarlığı yapan Zekeriya Beyaz İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden “İslam Hukuku ve Türk Medeni Hukukuna göre Evlenme” konulu teziyle 1985 yılında Yüksek Lisans mezunu oldu.



1987 yılında aynı enstitüden “İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı” konulu teziyle doktora diploması aldı. 20 Şubat 1987 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak devlet memurluğu görevine yeniden başladı. 23 Nisan 1991 tarihinde Sosyoloji Doçenti oldu.



14 Ocak 1999 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi profesörlüğü kadrosuna atanan Beyaz, 1 Aralık 2000-1 Aralık 2003 tarihleri arasında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevini yaptı.



4 Aralık 2003 tarihinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki eski görevine döndü. 2005 yılı şubat ayı başında 1 Mart 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yaş haddinden emekli oldu.



Beyaz'ın ''İslam'a Göre Milliyetçilik'', ''İslam'a Göre Hilafet Saltanat Cumhuriyet'' gibi eserleri bulunuyor.