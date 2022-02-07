Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara'nın güneyinde ciddi bir stres birikiyor

Gemlik Körfezi'nde dün meydana gelen depremi değerlendiren Prof. Naci görür, "Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 14:45 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 14:51

Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara'nın güneyinde ciddi bir stres birikiyor

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SON DAKİKA: Bursa'da Gemlik Körfezi'nde deprem | Son depremler

SON DAKİKA: Bursa'da Gemlik Körfezi'nde deprem | Son depremler

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.

Sarsıntının olası depremi üzerine etkileri merak edilirken jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti.

Görür, "Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 12 DEPREM

AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.

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