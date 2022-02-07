Prof. Naci Görür'den deprem uyarısı: Marmara'nın güneyinde ciddi bir stres birikiyor

Bursa'da Gemlik Körfezi'nde dün 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin büyüklüğünü AFAD 3,9; Kandilli ise 4,1 olarak duyurdu.



Sarsıntının olası Marmara depremi üzerine etkileri merak edilirken jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den bir açıklama geldi.



Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Görür, depremin Gemlik Fayına bağlı olabileceğini belirtti.



Görür, "Gemlik Fayı KAF’ın güney kolunun bir parçası. Biz Marmara Depremini kuzey kolda bekliyoruz. Ancak Marmaranın güney kesimleri de ciddi bir şekilde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.

BİR AYDA 12 DEPREM



AFAD verilerine göre; Gemlik Körfezi ve çevresinde son bir ayda 12 deprem meydana geldi. Bu depremlerden ikisinin büyüklüğü 3'ün üzerinde oldu.