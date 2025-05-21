Profesör-doçent atamasında esneklik düzenlemesi

YÖK'ün devlet üniversitelerinde profesör ve doçent kadrolarına yapılacak atamalarda esneklik sağlayan düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Profesör-doçent atamasında esneklik düzenlemesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öğretim üyesi temininde güçlük çekilen bölümlerde profesör ve doçent kadrolarına esneklik sağlayacak düzenleme yaptı.
"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3/4 ŞARTI ARANMAYACAK 

YÖK'ten verilen bilgiye göre, devlet üniversitelerinde Kurul tarafından öğretim üyesi temininde güçlük çekildiğine karar verilen birimlerde profesör ve doçent kadrolarına atamalarda, "kadroların 3/4'ünün aynı ünvanda olmaması" şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.

Yeni düzenlemeyle birlikte, ilave profesör veya doçent ihtiyacı bulunan üniversitelerde YÖK kararıyla "Öğretim elemanı asgari kadro sayısını aşan bütün atamalarda, asgari kadrolar da dahil olmak üzere kadroların en fazla 3/4'ü aynı ünvan için kullanılabilir." hükmü uygulanmayacak.

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