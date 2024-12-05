Profesör terör suçundan tutuklandı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medyada terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Cenap Ekinci, sosyal medya hesabından, son dönemde Suriye’de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı paylaşımların ardından ifadeye çağrıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Daha sonra adliyeye sevk edildi.
Buradaki savunmasında da terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını öne süren Ekinci, suçlamaları reddetti.
Ekinci "Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklandı.
ADAY OLMUŞTU
Prof. Dr. Ekinci, 31 Mart yerel seçimlerinde DEVA Partisi’nden Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olmuştu.
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