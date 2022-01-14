Profesörden öğrenciye taciz: Mesajlar ortaya çıktı

Haberler - ntv.com.tr 14.01.2022 - 13:01
Kırıkkale Üniversitesi'nde öğrencilere taciz iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. H.Ö.'nün öğrencilere sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
Taciz edilen öğrenci H.Ö.'nün, kendisi ve arkadaşlarına gönderdiği cinsel içerikli mesajları sosyal medyadan paylaştı.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; mesajlarda şu ifadeler yer alıyor:
Taciz olayının ortaya çıkmasından sonra 58 yaşındaki öğretim görevlisi H.Ö. 17 Ocak itibarıyla emekliye ayrılacağını duyurmuştu.