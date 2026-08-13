Profesöre Terminatör filminin ölüm repliğiyle tehdit

İstanbul 'da bir üniversitede profesör unvanıyla çalışan bir akademisyenin ondan ayrılmak isteyen kız arkadaşına psikolojik ve sözlü tacizde bulunduğu iddia edildi.

Şüpheli, kendisi de profesör olan kadına Terminatör filminde ölüm sahnelerinde kullanılan “Hasta la vista baby (Görüşmek üzere bebeğim)” replikle tehdit mesajları yolladı.

SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

Kadın, tehditlerin kızı ve annesine de yöneldiği iddiasıyla savcılığa şikayette bulundu.

Savcılık, eldeki deliller doğrultusunda ısrarlı takip ve şantaj suçlamasıyla dava açtı.

BİPOLAR SAVUNMASI

Davanın açılmasına rağmen profesörün takipleri ve tehditleri devam ederken savunmasında bipolar hastası olduğunu iddia etti.

Mağdur kadının, şüphelinin annesi tarafından da tehdit ve sözlü taciz edildiği ileri sürüldü.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Akademisyen, tehditlerin devam etmesi üzerine bir kez daha mahkemeye başvurdu. Şüpheli profesör hakkında üç ay süreyle uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

"BİR GECE 90 KEZ ARADI"

Huzurunun kalmadığını dile getiren akademisyen kadın, "Bir gece 90 kez aradığı, sabaha kadar e-posta gönderdiği günler var." dedi.

Mağdur kadın, şüphelinin cezalandırılmasını istedi.