Profesörü, Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar

Corona virüs salgını nedeniyle memleketi Trabzon’un Tonya ilçesine giden Kayseri Erciyes Üniversitesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kazım Üzüm’ü (65) telefonla arayan dolandırıcılar, kendilerini Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak tanıttı.

Üzüm’e 22 bin TL'lik maaş vaat eden ve evrak hazırlamasını isteyen dolandırıcılar, şehit ya da gazi ailelerinin hesabına da bağış yapmasını talep etti.



Kendisine bağış yapması için hesap numarası da iletilen Üzüm, durumdan şüphelenerek bakanlığa ulaştı. Dolandırılmak istendiğini anlayan Üzüm, polise giderek şikayetçi oldu.

"TUZAĞA DÜŞMEDİM"

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyen Prof. Dr. Kazım Üzüm, "Bağış işi gündeme gelince, bunun normal prosedür olmadığını anlayıp, sanki inanmışım gibi davranarak 'tamam' dedim. 'Parayı bulamıyorum, siz benim maaşımı yatırın, ben o zaman tamamını yatırabilirim' diye söyledim" dedi.

"DİKKAT ETMEK GEREKİR"

Dolandırıcıların bulunması temennisinde bulunan Prof. Dr. Üzüm, "Olaydan sonra emniyete geldim, görevli arkadaşlara yaşadığım olayı anlatıp tutanak altına aldırdım. Beni arayanlar, dolandırıcılığa teşebbüs ettiler. Özellikle istediğim şey, bu suç örgütünün çökertilmesi, başkalarının dolandırılmasının önlenmesidir. Bana bir zarar veremediler ama başkalarına bu zarar dokunabilir, dikkat etmek gerekir" diye konuştu.

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