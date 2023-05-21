Profesörü dolandıran sahte MİT'çilere istenen ceza belli oldu

Profesörü, 1976 cumhuriyet altını ile 400 bin euro dolandıran sahte MİT'çilere 26'şar yıl hapis istendi.

Kocaeli Üniversitesi'nden emekli olup Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bakıcısı ile oturan Prof. Dr. Ahmet T.'yi geçen yıl telefonla arayan kişi, kendisini MİT mensubu Levent Akçay olarak tanıtıp "Bankalar içinde köstebekler bulunduğu biliniyor. Bunun için 6 aydır takip yapıyoruz. Bunları yakalamamız için bize yardımcı olmanızı isterim. Bu, bir vatandaşlık görevi" dedi.

Prof. Dr. Ahmet T.'den "Tabii ki yardımcı olurum" cevabını alan kişi, mal varlığını kendilerine bildirmesini isteyip "Mal varlığında sakladığın bir şey çıkarsa; seni de suçlu görürüz." diyerek telefonu kapattı.