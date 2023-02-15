Profesörün 'Deprem öldürmez' paylaşımına soruşturma

Bilecik'te, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki deprem nedeniyle sosyal medyadan paylaşım yapan öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Şeyh Edebali Üniversitesinden yapılan açıklamada, üniversitenin Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker hakkında, sosyal medyada yaptığı açıklamalardan dolayı idari soruşturma açıldığı belirtilerek, soruşturma sonucunun da paylaşacağı kaydedildi.



BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA AÇTI



Prof. Dr. Ali İhsan Göker için paylaşımları nedeniyle üniversite yönetiminin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.



Başsavcılığın, Göker hakkındaki soruşturmayı ''Halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma'' suçlamasıyla yürüttüğü belirtildi.



Göker, sosyal medyada "Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.



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