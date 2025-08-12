Profesörün trajik ölümü! Babasını bidonla çöpe attı, doğum gününe gitti!

İhbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bozyazı ilçesinde geçen yıl 15 Eylül sabahı Ustalar Mahallesi'ndeki çöplüğe giden belediye işçileri, plastik fıçı içerisinde elleri ve ayakları bağlı çıplak bir erkek cesedi buldu.

Mersin 'de Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'in cesedinin bidonda bulunmasına ilişkin soruşturmada oğlu Oğuz Doludeniz'in 25 yıla kadar hapsi istendi.

Otopside cesedin, Selçuk Üniversitesi'nden emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Selahattin Doludeniz'e ait olduğu belirlendi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Ekipler, emekli profesörün oğlu Oğuz Doludeniz'e ulaştı.

Doludeniz, çelişkili ifadeleri nedeniyle gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı.



KESİN ÖLÜM SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, iddianamesini hazırladı.

İddianamede; ileri derece meydana gelen çürüme nedeniyle yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi ile iç organlarda ayrıntılı makroskopik inceleme yapılamadığı, kan ve idrar alınamadığı için kesin ölüm nedeninin belirlenemediği kaydedildi.



"TOPRAĞI HAK ETMİYOR"

İddianamede; şüpheli Oğuz Doludeniz'in, destekle yürüyebilen ve kendi ihtiyaçlarını görmeyecek durumda bulunan babasını yaşadıkları tartışma sonrası evde yalnız bırakarak ölüme terk ettiği belirtildi.

İddianamede; 10 gün eve gelmeyen şüphelinin, cesedi taşımadan üç gün önce komşularının koku geliyor diye aramasının ardından eve gittiği, babasını yerde hareketsiz gördüğü, daha sonra giderek temizlik malzemeleri ve bidon aldığı, kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle "Toprağı hak etmiyor." diyerek ayağını bağlayıp bidona koyduğunu söylediği yönündeki itiraflarına da yer verildi.

