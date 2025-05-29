Profesyonel girişimci: Şehir şehir gezip 100'ün üzerinde intihar şov yapmış!

Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısına çıkan ve daha önce farklı şehirlerde 100'ün üzerinde benzer girişimde bulunduğu öğrenilen kişi, ekiplerin yoğun çabaları neticesinde çıktığı yerden indirildi.

Olay, Sakarya'nın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi.

4 katlı bir binanın çatısına çıkan İ.A. (33), paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri İ.A'yı ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekipleri ise muhtemel bir atlama durumuna karşı önlem aldı.

Saatler süren ikna çalışmalarının ardından şahıs, çatıdan indirildi.

