Proje liselerinde öğretmen ataması: İstanbul Valiliği'nden açıklama

Son günlerde sosyal medyada yer alan İstanbul’daki bazı okullardaki öğretmenlerin görev yerlerinde yapılan değişikliklerle ilgili “öğretmenler açığa alındı, kadrolu öğretmenler okullarından kovuldu, mağdur edildiler, siyasi sebeplerle yerlerine başka öğretmenler atandı” iddialarına ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama yapıldı.



Açıklamada, "İstanbul’da tek bir öğretmen açığa alınmamıştır. Yaşanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Özel Program ve Proje Uygulayan Okullarda görev süreleri dolan öğretmenlerimizin bir kısmının yeniden tayin edilme ve atama sürecidir." denildi.

"GÖREV SÜRELERİ SONA ERDİ"



2020 yılında "Öğretmen Atama ve Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği"nin yürürlüğe girmesiyle öğretmenlerin 4 yıl için görevlendirildiği, 4 yıllık görev süreleri dolan öğretmenlerin görev sürelerinin 2024 yılında 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.

2025 yılında görev süresi dolan öğretmenlerin, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 6-10 Şubat 2025 tarihinde belirlenerek ilan edildiği belirtildi.

8 BİN 388 ÖĞRETMENİN ATAMASI YAPILDI



Görev süresi dolan tüm öğretmen ve yöneticilere 10 okul tercih etme hakkı verildiği ve 8 bin 380 öğretmenin atamasının yapıldığı açıklandı.

Yerleştirilemeyen bin 471 öğrenci olduğu belirtilen açıklamada, "Bu öğretmenlerimize Nisan 2025 norm fazlası yer değiştirme takvimine göre tercihleri de dikkate alınarak yer değişikliği hakkı tanınmıştır. " denildi.

Açıklamada ikinci 4 yıl için görevlendirilmeyen bin 471 öğretmenin görevlendirilmeme sebeplerinin ise bazı eğitim kurumlarındaki öğretmen normlarının daralması ve öğretmenlerin tercihlerine bağlı olarak atamalarının gerçekleşmemesi nedenlerine dayandığı belirtildi.

"ÖĞRETMENİM GİTMESİN" PROTESTOLARI

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'deki bazı okullarda öğrencilerin protesto gösterisine sahne oldu.



Kadıköy ve Beşiktaş Atatürk Anadolu Liseleri gibi yüksek puanla girilen okullarda, öğrenciler öğretmenlerinin başka okullara atanmasına tepki gösterdi. Velilerin de katıldığı protestolarda kararın adil olmadığı vurgulandı, kararın gözden geçirilmesi istendi.

