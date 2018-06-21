Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki TIR'da yapılan aramada, protein tozu kutularına yerleştirilmiş yaklaşık 60 kilogram metamfetamin bulundu.



Alınan bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan A.T. ve Ş.A'nın kullandığı iki TIR, şüphe üzerine x-ray taramasından geçirildi.



İki tırda da çekici ve sürücü kabinlerinde farklı yoğunluk tespit edilmesi üzerine araçlar arama hangarına çekildi.



Narkotik dedektör köpeği "Ella"ın da katıldığı detaylı aramada, 15 protein tozu kutusu içerisinde 52 kilo 132 gram kristal şeklinde, 28 kilo 214 gram da protein tozuna karıştırılmış metamfetamin ele geçirildi.



Ayrıca sürücü kabininde paspas altına ve kabin üst çekmecesine gizlenmiş 4 kilo 384 gram külçe altın, 24 bin 820 İngiliz sterlini ile 10 bin dolar bulundu.



Gözaltına alına sürücüler A.T. ve Ş.A. ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

