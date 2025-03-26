Protesto gösterilerine katılan 106 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında protesto gösterilerine katılan 106 kişinin gözlaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden ve polise mukavemet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, İstanbul Valiliği'nin her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına ilişkin kararına rağmen, kanuna aykırı olarak faaliyetlerde bulunan gruplar içerisinde yer alan şüphelilerin kimlik ve adreslerini tespit etti.
Kentte belirlenen 145 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 106 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.
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