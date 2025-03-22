Provakatif paylaşımlara 94 gözaltı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının yankıları devam ediyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yaptıkları provokatif paylaşımlarla halkı sokağa çağırarak vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet eden 94 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.