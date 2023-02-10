Provokatif deprem paylaşımlarına 10 tutuklama

Sosyal medyaradaki provokatif deprem paylaşımlarına ilişkin 10 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürdüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.
Açıklamada, 37 kişinin gözaltına alındığı, 10'unun tutuklandığı belirtildi.
Kahramanmaraş'ta pazartesi gerçekleşen 7,7 ve 7,6'lık depremler nedeniyle 18 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.
Açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 3 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı ifade edildi.