Provokatif deprem paylaşımlarına 20 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisi tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, söz konusu kişilerden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 78 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulan 46 "oltalama dolandırıcılığı"na yönelik hazırlanan internet sitesi de kapatıldı.



6 KRİPTO VARLIK CÜZDANI DONDURULDU



Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.



Ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.

