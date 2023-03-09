Provokatif deprem paylaşımlarına 29 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya hesaplarından depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 157 kişinin gözaltına alındığını 29 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

Provokatif deprem paylaşımlarına 29 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürütülüyor.

Depremlerin ardından toplumda korku ve panik yaratmak amacıyla platformlarından provokasyon yaptığı değerlendirilen 1139 hesap yöneticisinden 651'i hakkında adli işlem başlatıldı.

29 TUTUKLAMA

Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan 157 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardımda bulunmak isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve "oltalama" yöntemiyle dolandırıcılık yapan 81 internet sitesinin kapatılması sağlandı.

6 KRİPTO VARLIK CÜZDANI DONDURULDU

Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabıyla ilgili gerekli işlemler yapıldı.

" yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdanı da donduruldu.

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