Provokatif deprem paylaşımlarına 43 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medyada provokasyon içerikli paylaşım yapan 1161 hesap yöneticisinden 675'i hakkında adli işlem başlattı.

EGM'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan 179 kişiden 43'ünün tutuklandığı belirtildi.

81 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI

Açıklamada, ayrıca depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulduğu tespit edilen ve oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan 81 internet sitesinin kapatıldığı bildirildi.

6 KRİPTO VARLIK CÜZDANI DONDURULDU



Resmi kurumların adını kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı da aktarılan açıklamada, "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresinin tespit edilerek cüzdanların dondurulmasının sağlandığı bilgisi verildi.

