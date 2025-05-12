Provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı

İzmir'de sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen genç gözaltına alındı.

Provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı

'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat T.'nin (25) hesabından Türk mitolojisi ve sembollerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, Serhat T.'nin adresini tespit etti.

Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serhat T.'yi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Serhat T.'nin işlemleri sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...