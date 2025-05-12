Provokatif paylaşım yapan kişi yakalandı

İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Serhat T.'nin (25) sosyal medya hesabından Türk mitolojisi ve sembollerine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını belirledi.

Çalışma başlatan ekipler, Serhat T.'nin adresini tespit etti.

Dün adrese operasyon düzenleyen ekipler, Serhat T.'yi "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği gerekçesiyle gözaltına aldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Serhat T.'nin işlemleri sürüyor.

