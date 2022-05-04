Provokatif paylaşımlara gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; sosyal medyada paylaşılan bir kısa filmle ilgili ekipler harekete geçti.



Video içeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgilerin manipüle edildiği gerçeklerin çarpıtıldığı belirlendi. Bunun üzerine videoyu yayınladığı tespit edilen kişi Sakarya'da gözaltına alındı.



Suriyeli sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir sosyal medya hesabının sahibi de İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.