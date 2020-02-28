Provokatif 'şehit' paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib saldırısında şehit olan askerlere ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı yayımlanan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

DHA 28.02.2020 - 15:28 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 15:30

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İdlib'de görev yapan Türk askerlerine yönelik saldırıya ilişkin gerçek dışı ve provokatif sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib şehrinde gerçekleştirilen menfur saldırı sonucu şehit edilen askerlere ait olduğu yönünde sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı ve gerçeğe aykırı olarak yayımlanan video, resim ve paylaşımlar hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'kanunlara uymamaya tahrik' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldığı" bildirildi.

İDLİB'DEKİ SALDIRIDA 33 ŞEHİT

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