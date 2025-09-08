Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medyadan provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 39 kişi hakkında işlem başlatıldığını ve 10 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı, toplam 103 hesap tespit edildi.
39 kişi hakkında işlem başlatılırken, 10'u gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.
