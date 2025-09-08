Provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlara 10 gözaltı

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya hesapları üzerinden provokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığı değerlendirilen; 16'sı yurt dışı kaynaklı, toplam 103 hesap tespit edildi.

39 kişi hakkında işlem başlatılırken, 10'u gözaltına alındı.Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor.