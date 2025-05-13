İlkokul mezunu olduğu ortaya çıktı: Fenomen Mekselina İlkbahar olayı nedir?
Mekselina isimli sosyal fenomeni ile ilgili iddialar Müge Anlı'ya damga vurdu. Mekselina isimli fenomenin 62 yaşındaki Metin isimli kişiden, 4 milyondan fazla para aldığı iddia edildi. Müge Anlı İle Tatlı Sert programında gündeme gelen konuda şoke eden gelişmeler yaşandı. Fenomen tarafından dolandırıldığı öne süren Metin Bey ve ailesi yaşadıklarını canlı yayında anlattı.
3 çocuklu 62 yaşındaki Metin Bey ve ailesi Müge Anlı programına katıldı. Aile, 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıkları iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Olayın ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte "Mekselina İlkbahar" isimli sosyal fenomeni gündem oldu.
Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ifade eden Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti.
ANNEANNESİNE BORCU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
"Fenomen paramı aldı, doktorum diye kandırdı" söyleminde bulundu.
Fenomen ise yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi. Metin Bey ve ailesi ise Mekselina'nın annesini hiç tanımadıklarını söyledi.
TUTARSIZ AÇIKLAMALARI ŞÜPHE BIRAKTI
Instagram hesabında kendini Fenerbahçe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu, part time doktor olarak tanıtan Mekselina'nın tutarsız açıklamaları Müge Anlı'yı çileden çıkarttı. Profilinde "part time doktor, part time sanatçı, part time motorcu" ifadeleri yazan, "Geleceğin en havalı doktor olduğumu söyleyebilir miyim?" paylaşımı yapan sosyal fenomenin lise 1'den terk olduğu öne sürüldü. Hakkındaki iddialara daha fazla dayanamayan Mekselina telefonu kapattı.
Motor sporuyla ilgilenen 23 yaşındaki Mekselina İlkbahar'ın 2023 yılında "Elendiniz" ismiyle bir şarkıya klip çektiği ortaya çıktı.
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