İlkokul mezunu olduğu ortaya çıktı: Fenomen Mekselina İlkbahar olayı nedir?

3 çocuklu 62 yaşındaki Metin Bey ve ailesi Müge Anlı programına katıldı. Aile, 4,5 milyon TL'den fazla dolandırıldıkları iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Olayın ayrıntılarının ortaya çıkmasıyla birlikte "Mekselina İlkbahar" isimli sosyal fenomeni gündem oldu.

Devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ifade eden Metin Bey birçok bankadan kendi adına kredi çekildiğini belirtti.

ANNEANNESİNE BORCU OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

"Fenomen paramı aldı, doktorum diye kandırdı" söyleminde bulundu.



Fenomen ise yayına telefonla bağlanarak şunları söyledi: "Anneannem Metin Amca'ya elden borç para vermiş! Ben parayı elimle Metin Amca'ya götürdüm!" dedi. Metin Bey ve ailesi ise Mekselina'nın annesini hiç tanımadıklarını söyledi.