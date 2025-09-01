Psikolojik sorunları olan şahıs rastgele ateş açtı: 1 ölü

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, uzun zamandır psikolojik sorunlar yaşayan U.Ü. (40), gece saatlerinde mahallede av tüfeği ile rastgele ateş etmeye başladı.

Bu sırada balkonda bulunan Serkan Mergen (48), U.Ü.'nün ateş etmesiyle saçmaların hedefi oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Omzundan ağır yaralanan Mergen, Gölmarmara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Mergen, hayatını kaybetti.



Olay yerinden kaçan U.Ü. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda suç aletiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan U.Ü. tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.