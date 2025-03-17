imsakiye

''Psikolojim bozuk'' deyip annesinin arabasını yaktı

Adana'da bir kişi, telefon görüşmesinde ''Psikolojim bozuk'' dedikten sonra annesine ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi.

''Psikolojim bozuk'' deyip annesinin arabasını yaktı

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.T.Ö. (21), annesi Ş.Ö. (46) ile telefonda görüşürken "Psikolojim bozuk" diyerek konuşmasını sonlandırdı. Bir süre sonra A.T.Ö. eve gelerek annesine ait aracı kundakladı.

''Psikolojim bozuk'' deyip annesinin arabasını yaktı - 1

Aracı saran alevler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekibi tarafından söndürüldü. Otomobilde yapılan incelemede aracın, benzin dökülüp ateşe verildiği belirlendi. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayın ardından Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.T.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...