PTT önünde mesafe ihlalli sıra tartışması

İstanbul Avcılar'da emekli maaşlarını almaya gelenler PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzmanların ''En az 1 metre uzak durun'' ikazına fazla uyulmazken, kuyruktakiler ile sırayı bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı.

DHA 24.03.2020 - 15:09 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 15:10

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İstanbul Avcılar'da corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında banka şubeleri saat 12.00’den sonra yarım gün hizmet verirken, PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kuyruktakilerin önemli bölümünü emekli maaşlarını almaya gelenler oluşturdu.

Uzmanların ''En az 1 metre uzak durun'' uyarısına fazla uyulmadığı görüldü. Kuyruktakiler ile kuyruk sırasını bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Eşinin sırada uzun süreden bu yana hasta olarak beklediğini söyleyen bir kadına kuyruktakilerin, "Hasta ise burada beklemesin" diye çıkıştığı duyuldu.

Emekli aylığını almaya geldiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Ali Mut, “Haklı olarak içeri almıyorlar. Ancak, içerideki numaratörü dışarı çıkartsalar gelen sıra numarasını alır, biz de bu kadar iç içe girerek sıra beklemek zorunda kalmazdık. Bu zor günlerde bir de çalışanların sayısını azaltmışlar” diye konuştu.

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