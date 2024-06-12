PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

2024 PTT personel alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, resmi internet sitesi üzerinden başvuru ilanı yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?



2024 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2024 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.