PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Normal şartlarda her yıl personel alımı ilanı açan PTT'nin bu yıl alım yapıp yapmayacağı, PTT bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi tarafından sorgulanıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

2024 personel alımının ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları hız kazandı. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, resmi internet sitesi üzerinden ilanı yayımlanıp yayımlanmadığını araştırıyor. Peki, 2024 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı?

2024 PTT NE ZAMAN?

2024 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl alım yapılacak mı? - 1

İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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