PTT personel alımı 2024: PTT personel alımı ne zaman, bu yıl var mı? 10 bin personel alımı iddiası

2024 PTT personel alımının bu yıl yapılıp yapılmayacağı, kurumun kadrosuna girmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, PTT personel alımı ne zaman, bu yıl var mı? 10 bin personel alımı olacak mı?

PTT 10 BİN PERSONEL ALIMI OLACAK MI?



PTT'nin resmi internet sitesinde, 10 bin personel alımına ilişkin herhangi bir duyuru henüz yer almıyor.



Bu nedenle, PTT personel alımı iddialarının doğruluğunu değerlendirmek için kurumun resmi web sitesinin duyurular bölümünün düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor.

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.