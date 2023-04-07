PTT personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 PTT personel alımı başvuruları)

2023 PTT personel alımı başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda avukat, mühendis, gişe ve büro personeli, postacı, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı. Peki, PTT personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?



2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.



Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte başvuru işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?



Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.



Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.