PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri)

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımının bu yıl yapılıp yapılmayacağı, kurum bünyesinde çalışabilmek için başvuruları bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Her yıl personel alımı için ilan veren PTT'nin bu yıl hangi kadrolara alım yapacağı merak ediliyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri)

2023 personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı, PTT kadrosunda yer almak isteyen kişiler tarafından sorgulanıyor. Her yıl kendi web sitesi üzerinden ya alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendiren PTT'nin, bu yıl alım yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı?

2023 PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı başvuru tarihleri) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

ALIM YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR BELLİ OLDU MU?

Geçtiğimiz yıllarda Avukat, Mühendis, Gişe ve Büro personeli, Postacı, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi kadrolarına alım yapılmıştı.

Bu yıl PTT'nin personel alımına ilişkin henüz bir kılavuz yayımlamaması sebebiyle, kadro ve branşlar henüz belli olmadı.

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