PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı tarihi)

2023 PTT personel alımının ne zaman yapılacağı, kurum tarafından kadro açılmasını bekleyen binlerce kişinin sorguladığı konular arasında yer alıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, bu yıl alımın oluğ olmayacağını sorguluyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak?

2023 PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.



Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

