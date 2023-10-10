PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı tarihi)

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) personel alımı için tarih araştırmaları sürüyor. PTT bünyesinde çalışma için kadro açılmasını bekleyen binlerce kişi, 2023 yılında PTT'ye personel alımı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman yapılacak?

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı tarihi)

2023 personel alımının ne zaman yapılacağı, kurum tarafından kadro açılmasını bekleyen binlerce kişinin sorguladığı konular arasında yer alıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyen kişiler, bu yıl alımın oluğ olmayacağını sorguluyor. Peki, 2023 PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak?

2023 PTT NE ZAMAN?

2023 yılı PTT personel alımına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Personel alımına ilişkin tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

PTT personel alımı ne zaman, bu yıl yapılacak mı? (2023 PTT personel alımı tarihi) - 1

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

Yapılan duyuru sonrasında yayımlanan kılavuzla birlikte işlemleri gerçekleştirilmektedir.

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