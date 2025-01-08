PTT saldırganı çelik yelekle adliyeye sevk edildi: 14 el ateş etmiş!

Rize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde babasına ait banka kartının kendisine teslim edilmesini isteyen, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı (45) tabancayla vurarak öldüren H.K.'nin (47), olayda 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.



Aracı terk edilmiş bulunan, saklandığı evin çatı katında yakalanan şüphelinin sorgusu tamamlandı. Saldırgan, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.



BABA BEYAZIT, EN AĞIR CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ



Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba İzzet Beyazıt, “Oğlum 44 yaşındaydı. 7 yaşında kız çocuğu var. Onların kanı yerde kalmasın. O kişiye en ağır cezayı verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.

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