PTT saldırganı çelik yelekle adliyeye sevk edildi: 14 el ateş etmiş!
Rize'de PTT Başmüdürlüğü binasına silahlı saldırı düzenlendi. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçmaya çalışan zanlı yakalandı. 14 el ateş ettiği ortaya çıkan saldırgan, gözaltı sorgusu sonrası çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
Rize'de geldiği PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde babasına ait banka kartının kendisine teslim edilmesini isteyen, usulsüz olduğu gerekçesiyle bu talebi geri çevrilince tartıştığı kargo dağıtım müdürü Selim Okumuş (50) ile temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı (45) tabancayla vurarak öldüren H.K.'nin (47), olayda 14 el ateş ettiği ortaya çıktı.
Aracı terk edilmiş bulunan, saklandığı evin çatı katında yakalanan şüphelinin sorgusu tamamlandı. Saldırgan, çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.
BABA BEYAZIT, EN AĞIR CEZA VERİLMESİNİ İSTEDİ
Cenazede taziyeleri kabul eden acılı baba İzzet Beyazıt, “Oğlum 44 yaşındaydı. 7 yaşında kız çocuğu var. Onların kanı yerde kalmasın. O kişiye en ağır cezayı verilmesini istiyorum” ifadelerinde bulundu.
PTT BİNASINDA SİLAHLI SALDIRI
Olay, Rize'de Mermerdelen mahallesinde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana geldi. Kargo birimine giden kişi, babasına ait kimlik kartının bulunduğu kargoyu teslim almak istedi.
Görevliler kartı ancak sahibine teslim edebileceklerini söyleyince gerginlik çıktı. Çalışanlarla tartışmaya başlayan zanlı, silahını çıkarıp ateş açtı. Kargo Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt'ı vurduktan sonra kaçtı.
Saldırıda yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.
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