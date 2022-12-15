PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

Ankara'da PTT şubesinde güvenlik görevlisi, tartıştığı kargo şefini tabanca ile öldürdü. Cinayet sonrası kaçan güvenlik görevlisi yakalanıp gözaltına alındı.

PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü

'nın Polatlı ilçesinde, güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü.

Olay, saat 11.00 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki PTT şubesinde meydana geldi.

Güvenlik görevlisi Hurşit K. (35), şubede kargo şefi olarak görev yapan Mehmet Koç (45) ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kavgaya dönen olayda Hurşit K., Koç'a tabanca ile ateş etti. Koç, kanlar içinde yere yığılırken, Hurşit K. kaçtı.

PTT şubesinde cinayet: Güvenlik görevlisi kargo şefini öldürdü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mehmet Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Koç'un cesedi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan Hurşit K. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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