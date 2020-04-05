PTT'den ücretsiz maske dağıtımı açıklaması (20-65 yaş arasına maske verilecek)
PTT'nin online alışveriş sisteminden (ePttAVM.com) ücretsiz maske dağıtılacak. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü olanlar hariç vatandaşlara haftada 5 maske verilecek. Maskeler PTT tarafından evlere ulaştırılacak. Maske hakkından yararlanmak için PTT İnternet sitesinden form doldurulacak
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