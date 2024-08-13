PTT'nin kalbi: Kargo işleme ve dağıtım merkezi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ankara Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Müdürlüğü ile TÜRKSAT Veri Merkezi ve TÜRKSAT Kablo TV genel merkezinde incelemelerde bulundu.

Macunköy’de bulunan yerleşkelerde yaptığı incelemelerde, PTT ve TÜRKSAT’ın operasyonel süreçleri ve güncel durumu hakkında bilgi alan Bakan Uraloğlu, tesislerin performansını, verimliliğini ve mevcut altyapısını değerlendirdi.



PTT Ankara Kargo İşleme Merkezinde Günde 190 Bin Gönderi İşleniyor



Bakan Uraloğlu, 25 bin metrekare yerleşkede, 361 personel ile günlük 20 bin gönderi kabulü yapılan ve 190 bin gönderinin de işlendiği Kargo İşleme Merkezi (KİM) ve Kargo Dağıtım Merkezi hakkında PTT Genel Müdürü Hakan Gülten’den dağıtım ve postalama işleme alanlarında bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı incelemelerin ardından operasyonel sürece dair bilgi vererek, “Ankara KİM’de toplam kapalı alanımız 2 bin 250 metrekare, kargo dağıtım alanımız ise 2 bin metrekare. Burada toplam 229 personelimiz çalışıyor. Günlük 190 bin gönderi işlenerek büyük bir operasyonel yük başarıyla yönetiliyor. Başkent Kargo Dağıtım Müdürlüğümüzde ise 109 kargo dağıtım aracımız ve 132 dağıtıcımız ile 15 ayrım sevk personelimiz çalışıyor. Buradan ortalama günlük dağıtılan gönderi sayımız ise 9 bin 500.” dedi.