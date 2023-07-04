Pul biberlerde kanserojen tehlikesi

Sofralardan eksik olmayan pul biber doğru koşullarda üretilmeyen ve saklanmadığı takdirde sağlık için tehlike yaratabiliyor.

Uzmanlar, pul biberde "aflatoksin" adlı zehirli ve kanserojen maddenin ortaya çıkabileceğini vurgulayarak yaz dönemine dikkat çekiyor.

Gıda Mühendisi Ebru Akdağ, aflatoksin riski söz konusu olduğunda pul biberler en çok korkulan gıdalardan birisi olduğunu ifade etti. Akdağ, "Karaciğerden böbreğe kadar her şeyi etkileyebilecek düzeyde zarar verebiliyor ve zamanla vücutta birikip, kronik hastalıklara sebep olabiliyor." dedi.

Mevsim koşulları nedeniyle ılık ve nemli havalarda olduğumuzu dile getiren Akdağ, "Özellikle ılık havalarda ve nemli havalarda aflatoksin riski daha da fazlalaşır. Çünkü bu tam da onun sevdiği ortamlardır. Dolayısıyla açıkta satılan ya da nemli ortamlarda kurutulmuş pul biberler aflatoksin açısından oldukça risklidir." diye konuştu.

LABOROTUVARLARDA ANLAŞILIYOR



Yiyeceklerdeki aflatoksin maddesi sadece laborotuvar ortamında anlaşılabiliyor.

Tüketicilerin bu riske karşı havayla temas etmemiş, ambalajlı pul biberleri satın alması ve doğru şekilde saklaması öneriliyor.



Uzmanlar restoranlarda güneş altında beklemiş pul biberlerin de tüketilmemesi için uyarıyor.

