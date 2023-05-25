Pusu kurup eşine kurşun yağdırdı

Yaşanan tartışma sonrasında silahını çıkartan Kazım Ç., öne eşini vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralı kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin