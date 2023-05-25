Pusu kurup eşine kurşun yağdırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini 11 kurşunla ağır yaralayan Kazım Ç. aynı silahla intihar etti.
Olay, sabah saatlerinde Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Goncagül Ç. işe gitmek için oturduğu binadan çıktı.
Bu sırada kapıda bekleyen boşanma aşamasındaki eşi K.Ç., kadının yanına giderek konuşmak istedi.
Yaşanan tartışma sonrasında silahını çıkartan Kazım Ç., öne eşini vurarak ağır yaraladı, ardından intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı kadın, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı. Kadının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.