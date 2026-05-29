Pusula denizanaları olarak biliniyor. Zehirli denizanaları sahile kadar geldi

Saros Körfezi’nde son dönemde yaşanan su sıcaklığı değişimleri ve akıntılar, zehirli deniz canlılarının kıyılara gelmesine neden oldu.

Enez’deki Altınkum Plajı’nda tatilciler, halk arasında pusula denizanası olarak bilinen kahverengi ve çizgili denizanalarını su yüzeyinde görüntülendi.

PANİĞE NEDEN OLDU

Kıyıya yakın bölgelerde görülen zehirli denizanaları, tatilcileri endişelendirdi.

Daha çok Marmara Denizi’nde belirli dönemlerde görülen denizanalarının, su sıcaklığı ve denizdeki akıntılar nedeniyle Saros Körfezi’ne gelip kıyıya yaklaştıkları değerlendiriliyor.

Pusula denizanasının temas halinde ciltte yanma ve tahrişe neden olabilen zehirli bir tür olduğu biliniyor.