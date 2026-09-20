Pusula Holding soruşturması: 4 milyar lira yurtdışına çıkarılmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında temin edilen MASAK raporuna göre, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesap arasında 1 Eylül 2026 tarihinde yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL tutarında para transferi gerçekleştiği belirlendi.

PARA TRANSFERİ TEMERRÜDE DÜŞMEDEN ÖNCE

Raporda ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabında da 24 Ağustos 2026 tarihinde aynı banka üzerinden yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL tutarında transfer kaydedildiği belirtildi.



Para hareketlerinin fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinden önce gerçekleştiği tespit edildi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ



Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve Destek Holding'in sahibi Altunç Kumova 'nın da aralarında olduğu 4 şüpheli tutuklanmıştı.



Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alındı.



NİHAT KIRMIZI DA GÖZALTINDA

Son olarak 20 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı da gözaltına alındı.

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ İSTEMİŞTİ



Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.



YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.