Pusula Holding soruşturması. İki yöneticinin yurt dışına para transferleri belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından ise yine İsviçre'deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.



MASAK MAL VARLIĞI TEDBİRİ İSTEMİŞTİ



Mali Suçları Araştırma Kurulu ( MASAK ), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.



YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİ İNCELENECEK



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi. Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 fon yöneticisi ile birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin de inceleneceği belirtildi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARI DA ARAŞTIRILACAK

MASAK incelemesi kapsamında fon yöneticilerinin birinci derece yakınlarının hesap ve varlık hareketlerinin de araştırılması talep edildi. İncelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para veya kripto varlık transferi yapılıp yapılmadığının tespit edilmesinin amaçlandığı öğrenildi.