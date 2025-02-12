Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Putin'in görüşmede, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiği ayrıca sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine de destek olabileceklerini ifade ettiği bildirildi.
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