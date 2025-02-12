Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.

Putin ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara görüştü

Kremlin'den yapılan açıklamada, Devlet Başkanı 'in, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Putin'in görüşmede, Rusya'nın Suriye'ye insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirttiği ayrıca sosyoekonomik durumun iyileştirilmesine de destek olabileceklerini ifade ettiği bildirildi.

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