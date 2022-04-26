Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç çıkmasını umuyorum

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki temasları çerçevesinde Rusya Dışişleri Bakanı sergey Lavrov'un ardından Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de görüştü. Putin'in Guterres'i 6 metrelik masada konuk etmesi de dikkat çekti. Putin ve Guterres'in el sıkışmaması da kameralara yansıyan detaylar arasındaydı.

"MÜZAKERELERDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMASINI BEKLİYORUM"



Putin Ukrayna ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini söyledi. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını umduğunu belirtti.



Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise Ukrayna'daki insani krize dikkat çekerek, akan kanın en kısa sürede durması çağrısı yaptı. Ukrayna ve Rusya arasında diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.



Guterres Savaş bölgesindeki sivillerin tahliyesi için insani koridolarlar açılması çağrısı da yaptı.