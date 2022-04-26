Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç çıkmasını umuyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini söyleyerek, görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını umduğunu belirtti.

Haberler 26.04.2022 - 20:16

Putin'den müzakere açıklaması: Olumlu sonuç çıkmasını umuyorum

İlişkili Haberler

Rusya'dan nükleer savaş uyarısı

Rusya'dan nükleer savaş uyarısı

Guterres'ten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

Guterres'ten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a: Rusya’nın Ukrayna’daki istilası BM tüzüğünü ihlal ediyor

Son dakika haberi! Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Moskova'daki temasları çerçevesinde Dışişleri Bakanı sergey Lavrov'un ardından Devlet Başkanı ile de görüştü. Putin'in Guterres'i 6 metrelik masada konuk etmesi de dikkat çekti. Putin ve Guterres'in el sıkışmaması da kameralara yansıyan detaylar arasındaydı.

"MÜZAKERELERDEN OLUMLU SONUÇ ÇIKMASINI BEKLİYORUM"

Putin ile müzakerelerin çevrimiçi olarak devam ettiğini söyledi. Görüşmelerden olumlu sonuç çıkmasını umduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ise Ukrayna'daki insani krize dikkat çekerek, akan kanın en kısa sürede durması çağrısı yaptı. Ukrayna ve Rusya arasında diplomasi kanallarının açık tutulması gerektiğini söyledi.

Guterres Savaş bölgesindeki sivillerin tahliyesi için insani koridolarlar açılması çağrısı da yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...