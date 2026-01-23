Putin'in ABD heyetiyle Moskova'da görüşüyor

Kremlin, Putin ile Witkoff arasındaki görüşmenin, başkent Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda başladığını bildirdi.



Görüşmede başta Ukrayna'da çözüm konusu olmak üzere, ABD yönetimi döneminde dondurulan Rus varlıklarının da ele alınması bekleniyor

Witkoff önce gün Davos'ta yaptığı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının yakın olduğu yönündeki beklentileri güçlendirmişti. Witkoff "Bence çok ilerleme kaydettik. Bu sürecin başında biraz kafa karışıklığı vardı. Moskova’ya sık sık gidiyordum ama bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık sürecin sonuna geldik ve açıkçası iyimserim" demişti.



Putin dün görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin Ukrayna krizine çözüm arayışına katkıda bulunmasını takdir ettiklerini söylemişti.