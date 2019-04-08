Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 31 Mart Pazar günü oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavgada Saadet Parti (SP) üyesi İlyas Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş'ın öldüğü Bölünmez Mahallesi'nde, muhtarlık seçimi 2 Haziran'da yeniden yapılacak.

MALATYA SEÇİM SONUÇLARI



Bölünmez Mahallesi'nde, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, iddiaya göre, oy kabinine başkalarıyla girmek isteyen kişiler ile sandık görevlisi SP üyesi İlyas Aktaş arasında tartışma çıktı. Tartışma, müşahit olarak sandık başında bulunan İlyas Aktaş'ın babası Ali Aktaş ile amcasının oğlu Hasan Aktaş ve başka kişilerin de karışmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan İlyas ve Hasan Aktaş, olay yerinde yaşamını yitirdi, Ali Aktaş ise hastaneye kaldırıldı. Kuzenler İlyas ve Hasan Aktaş'ın cenazeleri, toprağa verilirken, olay sonrası gözaltına alınan 5 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Adliye'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Bölünmez Mahallesi'nde oturan seçmenler, silahlı kavga nedeniyle muhtarlık seçiminde oy kullanamadı. Pazar akşamı sayıma başlanılan sandıktan muhtar için oy çıkmayınca İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlık seçiminin 2 Haziran'da yeniden yapılmasına karar verildi.



İKİ MAHALLEDE DAHA MUHTARLIK SEÇİMLERİ TEKRARLANACAK



Öte yandan merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Öncü Mahallesi'nde oyların yakıldığı, Darende ilçesine bağlı Aşağı Ulupınar Mahallesi'nde de oy torbasının çalındığı iddiaları nedeniyle muhtarlık seçimlerinin 2 Haziran'da yeniden yapılması kararlaştırıldı.



VİDEO: İŞTE SEÇİMİN ÇEKİŞMELİ GEÇTİĞİ İLLER

