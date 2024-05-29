Rabia Çataklı kimdir? Türkiye'nin günlerce konuştuğu Rabia Çataklı olayının ayrıntıları

Gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın 10 gün boyunca hastanenin Adli Psikiyatr servisinde birlikte kaldığı kişiyi açıkladı.
Erdinç; "Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın annesini 116 parçaya, anneannesini 6 parçaya ayıran caniyle aynı serviste kaldığı ortaya çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi Adli Psikiyatr servisinde kalan Polat’ın korkusundan uyuyamadığı öğrenildi. Korkusundan kendisiyle özdeşleşen pijamasını Rabia Çataklı’ya hediye etmiş. Polat yeniden Bakırköy Ruh Sinir Hastalıklar Hastanesi’ne gitmemek için cezaevi yönetimine dilekçe verdi. " ifadelerini kullandı.
RABİA ÇATAKLI OLAYININ AYRINTILARI
31 yaşındaki Rabia Çataklı, uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı ve anneannesi Medine Küçükkaya’ya bıçakla saldırdı.
Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı.
Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girebildi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı’yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı.
Ceset parçaları toplanarak adli tıpa yollandı. Hastanede sağlık kontrolüne alınan cani ise bu sırada serçe parmağını koparıp yuttu.
5 sakinleştirici iğnenin ardından tutuklanan Çataklı, "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim…" dedi.
Rabia Çataklı'nın psikolojik rahatsızlıkları olduğu, cinayetten hemen önce annesi tarafından hastaneye götürüldüğü, ancak "kızıma deli derler" diye hastaneye yatırılmadan eve getirildiği ortaya çıkmıştı.
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