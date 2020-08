Rabia hemşirenin 'tacizci' isyanı

B.Y'nin Karakaya'ya attığı iddia edilen mesajlardan birkaçı

Rabia Karakaya 2014 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde göreve başladı.





Görev aldığı klinikte çalıştığı hasta bakıcı B.Y. ile tanıştı.



İddiaya göre, B.Y. genç kıza, arkadaşlık teklifinde buluncu ancak Karakaya kabul etmedi. Ardından çalıştığı kliniği değiştirdi.



Ancak B.Y. geçen mayıs ayından itibaren Karakaya'ya cinsel tacizde bulunmaya başladı.



Rabia Karakaya savcılık ile polise şikayetçi oldu. Hastane yönetimi de idari soruşturma başlattı.

Hasta bakıcı B.Y

B.Y tüm şikayetlere rağmen taciz girişimlerini sürdürünce Karakaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardım istedi.



Karakaya, ''Sesimi duyurmak'' istiyorum diyerek şu ifadelere yer verdi:



"Altı yıldır sağlık çalışanıyım ve tek başına ayakları üzerinde duran bir kadınım. Hasta bakıcı B.Y. ile işe başladığım 2014 yılında aynı klinikte çalıştım ve bana arkadaşlık teklifinde bulundu. Kabul etmedim ve durumdan huzursuz olduğum için kliniğimi değiştirdim. Kendisini reddettiğim B.Y, bana mesaj ve müstehcen videolar gönderiyor. Benimle birlikte olmak istediğini belirterek, her gece resmime bakıp uyuduğunu ve evime gelip benimle birlikte olacağı yönünde mesajlar atıyor. Sesimi duyurmak istiyorum. Emniyete ve savcılığa şikayette bulundum. Uzaklaştırma ve koruma kararı çıkarmak için talepte bulundum. Adli süreç için savcılık tarafından istenilen delilleri ve belgeleri sundum. Aynı zamanda idare soruşturma açılması açısından hastane idaresiyle durumu paylaştım. Ama sapığı durduramadım. Ne olur bana yardım edin"



Rabia Karakaya'nın paylaşımına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı destek mesajı yazdı.



ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMA YAPTI



Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü de resmi internet sitesinden açıklama yaparak, "Sosyal medyaya ve basına yansıyan taciz olayına ilişkin her türlü tedbir, olayın başlangıcından bugüne kadar alınmıştır ve süreç devam etmektedir" dedi.