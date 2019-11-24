Rabia Naz soruşturmasında DNA sonuçları belli oldu

Savcılıktan daha önce yapılan açıklamada baba Şaban Vatan'ın, DNA örneği alınmasına izin vermediği belirtilmişti.



Baba ve oğlunun DNA örneği vermesinin ardından yapılan inceleme sonuçlandı. Rabia Naz Vatan'ın elindeki erkek DNA'sının baba ve oğlu ile uyumlu olduğu belirlendi.



Rabia Naz Vatan, geçen yıl Giresun'daki evin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra hayatını kaybetti. Ölümü beden travması olarak gösterildi. Baba Şaban Vatan ise kızına bir aracın çarptığını, sürücünün de ilçedeki hatırlı kişiler tarafından korunduğunu öne sürdü.

