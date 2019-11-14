Rabia Naz'ın babası gözaltına alındı (Valilikten açıklama)

12 Nisan 2018'de Giresun Eynesil'e bağlı Gümüşçay Mahallesi'ndeki evlerinin önünde yaralı bulunan ve hastaneye kaldırılan Rabia Naz Vatan (11), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Küçük kızın ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'nca 2 rapor hazırlandı.

Raporlarda ölümün, genel beden travmasına bağlı kırık ve iç organ yaralanması sonucu meydana geldiği, yüksekten düşme ile uyumlu olduğu kaydedildi. Aile ise kızlarına otomobil çarptığını ve yaralı olarak evin önüne bırakıldığını iddia etti.

60 KİŞİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddia ve ihtimallerin titizlikle değerlendirildiği vurgulandı. Olayın trafik kazası olabileceği yönündeki görgüye dayanmayan iddiaların, elde edilen bulgularla doğrulanamadığı belirtildi. Soruşturmada, 60 kişinin de tanık olarak ifadesine başvuruldu.



Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu'nun 12 üyesi de 7 Kasım'da Eynesil'e gelerek, incelemelerde bulundu.



BABA GÖZALTINDA



Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, savcılık kararı ile bu sabah polis ekiplerince gözaltına alındı. Eynesil ilçesindeki evinden alınan Vatan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Şaban Vatan'ın hangi suçlamayla gözaltına alındığı ise açıklanmadı.



Şaban Vatan, önceki gün Rabia Naz soruşturmasında gizlilik kararının kalkmasının ardından soruşturma dosyasındaki bazı bilgi, belge ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, soruşturma savcılarına yönelik çeşitli suçlamalarda bulunmuştu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Giresun Valiliği'nden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"12.04.2018 günü Eynesil İlçesinde ikametinin önünde ağır yaralı halde bulunduktan sonra hastaneye intikali sağlanan, yapılan müdahalelere rağmen müteveffa Rabia Naz Vatan’ ın şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak halen yürümekte olan adli tahkikatın yanında 08.11.2019 günü (12) milletvekilinden oluşan “TBMM Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu” İlimiz merkez ve Eynesil İlçesinde çalışma ziyareti yapmıştır. Komisyonun faaliyetlerini tamamlayıp İlimizden ayrılmasından sonra baba Şaban Vatan tarafından tanık Mürsel Küçükal’a yönelik gerek sosyal medya üzerinden, gerekse aleni olarak tehdit ve hakaretlerde bulunduğu tespit edilmiştir.



13.11.2019 günü saat 17.57'de Eynesil İlçe Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan E.K. “Ören yolu Dedeli Küme Evleri üst kısmında bir inilti ve bağırma seslerini” ihbar etmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler olay yerine intikal etmiş, yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda Şaban Vatan’ın Rabia Naz olayı ile ilgili ifade veren Mürsel Küçükal isimli şahsı atölyeye kapattığını, atölyeden bağırma sesleri geldiğini bildirilmesi üzerine görevli ekip Mürsel Küçükal’ın ikametine geçmiş, şahısla yapılan görüşmede; “tanımadığı ince uzun boylu bayan bir şahsın yanına gelerek Şaban Vatan’ın ikametinin orada Meclis Komisyonunun kendisini beklediğini söyleyerek, Rabia Naz hadisesinin vuku bulduğu yere eşi ile beraber getirdiğini, burada tanımadığı 3 şahsın evin yanında yol üzerinde beklediğini gördüğünü, burada şahısların kendisine Rabia Naz’ın nasıl süründüğünü zorla göstermesini istediklerini, kendisinin korkudan yere yatarak defalarca süründürüldüğünü, akabinde Şaban Vatan ve yanında bulananların (kendisini meclis araştırma komisyonu üyesi milletvekilinin yardımcısı olarak tanıtan C.C., yanında bulunan K.K. ve T.D.) kendisini pimapen atölyesine soktuklarını tehdit ve gözdağında bulunduklarını beyan etmiştir. Konu ile ilgili günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş ve adli tahkikat başlamıştır.



C.C. isimli şahıs konu ile ilgili olarak olayın tanığı Mürsel Küçükal’ı TBMM Meclis Araştırma Komisyonundaki bir üye Milletvekilinin yardımcısı olduğunu ve komisyon üyelerinin olay yerinde kendisini beklediğini söyleyerek kandırmak suretiyle, kendilerine Meclis Araştırma Komisyonu süsü vererek olay yerinde baskı ve tehditte bulunarak şahsı süründüren, hürriyeti tahdit, darp ve tanık ifadesini değiştirmeye zorlamaları dolayısıyla şüpheli K. K., T. D., C. C. ve Şaban Vatan gözaltına alınmış, ikamet adresleri ve araçlarında aramalar yapılarak dijital materyaller incelenmek üzere muhafaza altına alınmıştır.



Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Şantaj-Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından adli tahkikat sürdürülmekte olup, olayda TBMM isminin kullanılması itibariyle Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gerekli Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna da ayrıca bilgi verilmiştir."

VİDEO: RABİA NAZ'IN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

