Radarın yerini söyleyen polise verilen ceza iptal

Yargıtay radar uygulamasının yapıldığı yerleri paylaşan trafik polisine verilen cezayı bozdu.

Kayseri'de 2015'te bir polis memuru, çalıştığı ilçe emniyet müdürlüğünün radar uygulaması yapacağı yerler ile tarih ve saatlerini gösteren belgeyi yetkisiz kişilere verdi.

Bunun ardından polis memuru hakkında "göreve ilişkin sırrın açıklanması" suçundan kamu davası açıldı. Yargılamayı yapan Kayseri 10. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık polis memuruna 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi, bunu da para cezasına çevirdi.



"BİLDİLENDİRME GEREKLİ"

Temyiz istemi üzerine dava dosyası Yargıtay'a geldi. Kararı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü bozdu.



Dairenin kararında, suç tarihinde yürürlükte olan Trafik Denetimlerinde ve Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge'nin 34/1-ç ve 47. maddeleri hükümleri göz önüne alındığında, radarla hız denetiminin kara yolunun hangi kesiminde ve hangi sürelerde yapılacağı hususlarında yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinin gerekli olduğuna işaret edildi.

YARGITAY'A GÖRE SIR DEĞİL



Sanığa verilen cezanın disiplin suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:



"Suça konu belgenin içeriğini oluşturan bilgilerin sır mahiyetinde olmadığı ve suçun yasal unsurlarının oluşmadığı, sanığın eyleminin disiplin suçu kapsamında değerlendirilebileceği gözetilmeden atılı suçtan beraati yerine yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırıdır."